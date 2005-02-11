Цаценко (Малахова) Вера Васильевна
Место рожденияСтавропольский край СССР
Дата рождения27.10.1921
Дата смерти11.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1921
Мать: Малахова Александра
Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Цаценко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Цаценко Николай Яковлевич
Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаценко Николай Яковлевич
Смерть
11.02.2005
Новая Жизнь Ставропольский край Россия