Цаценко (Малахова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаценко (Малахова) Вера Васильевна

Место рождения

Ставропольский край СССР

Дата рождения

27.10.1921

Дата смерти

11.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1921

Отец: не указан

Мать: Малахова Александра

Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Цаценко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Цаценко Николай Яковлевич

Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаценко Николай Яковлевич

Смерть
11.02.2005
Новая Жизнь Ставропольский край Россия
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