Малахова (Степунова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова (Степунова) Александра

Малахова (Степунова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1921

Дочь: Цаценко Вера Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Зеленская Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Россия, Ставропольский край, станица Лысогорская
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Малахов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1984
Новая Жизнь Ставропольский край СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close