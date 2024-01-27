Малахова (Степунова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1921
Дочь: Цаценко Вера Васильевна
Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Зеленская Мария Васильевна
Россия, Ставропольский край, станица Лысогорская
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Малахов Николай Васильевич
Смерть
1984
Новая Жизнь Ставропольский край СССР