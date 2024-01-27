Малахов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Николай Васильевич

Малахов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Между 1980 и 1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: не указан

Мать: Малахова Александра

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Раиса

Смерть
Между 1980 и 1981
Новая Жизнь Ставропольский край СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close