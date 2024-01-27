Малахов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиМежду 1980 и 1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Мать: Малахова Александра
Рождение ребёнка
Около 1960
Смерть
Между 1980 и 1981
Новая Жизнь Ставропольский край СССР