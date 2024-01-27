Цаценко Александр Николаевич
Место рожденияСтавропольский край СССР
Дата рождения11.03.1947
Дата смерти28.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1947
Отец: Цаценко Николай Яковлевич
Мать: Цаценко Вера Васильевна
Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.1989
Грозный ЧИАССР СССР