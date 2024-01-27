Цаценко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаценко Александр Николаевич

Цаценко Александр Николаевич

Место рождения

Ставропольский край СССР

Дата рождения

11.03.1947

Дата смерти

28.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1947

Отец: Цаценко Николай Яковлевич

Мать: Цаценко Вера Васильевна

Ставропольский край СССР
Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.1989
Грозный ЧИАССР СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close