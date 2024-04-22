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Васильев Михаил Иванович

Место рождения

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Между 1879 и 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Васильев Иван

Мать: не указана

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Васильева Анисия Федотовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
первым браком
Рождение ребёнка
14.02.1865

Сын: Васильев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1867

Дочь: Васильева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1868
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1871

Дочь: Васильева Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1879 и 1888
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
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