Васильев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиМежду 1879 и 1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Васильев Иван
Бракосочетание
31.01.1862
первым браком
Рождение ребёнка
14.02.1865
Сын: Васильев Максим Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна
Рождение ребёнка
24.08.1867
Дочь: Васильева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
03.06.1871
Дочь: Васильева Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Анисия Федотовна
Смерть
Между 1879 и 1888