Волконская (Зыбина) Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1766
Дата смерти28.06.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1792
Сын: Волконский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ланская Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Модест Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.06.1816
Похоронена: Новодевичье кладбище, Москва, Российская Империя