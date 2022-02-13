Волконская (Зыбина) Марфа Никитична 28.06.1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконская (Зыбина) Марфа Никитична

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.06.1766

умерла 28.06.1816, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Волконский Дмитрий Михайлович05.05.1759 г.р.
Дети
Волконский Владимир Дмитриевич03.08.1792 г.р.
Ланская (Волконская) Зинаида Дмитриевна1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Ногинск, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Модест Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
03.08.1792

Сын: Волконский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Около 1794

Муж: Волконский Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ланская (Волконская) Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
28.06.1816
Москва, город федерального значения Москва

Похоронена: Новодевичье кладбище, Москва, Российская Империя

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