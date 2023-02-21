Волконская (Зыбина) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Зыбина) Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1766

Дата смерти

28.06.1816

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1792

Сын: Волконский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Волконский Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ланская Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Модест Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.06.1816
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена: Новодевичье кладбище, Москва, Российская Империя
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