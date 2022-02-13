Волконская (Зыбина) Марфа Никитична
женский, родилась 28.06.1766
умерла 28.06.1816, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Волконский Дмитрий Михайлович05.05.1759 г.р.
Дети
Волконский Владимир Дмитриевич03.08.1792 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Модест Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.08.1792
Сын: Волконский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ланская (Волконская) Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.06.1816
Москва, город федерального значения Москва