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Вьюрков Артамон Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Вьюрков Ефим Евтеевич

Мать: Вьюркова Мария

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Вьюрков Иван Артамонович

Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Вьюрков Прокофий Артамонович

Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Вьюркова Степанида Артамоновна

Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Вьюрков Яков Артамонович

Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Вьюркова Варвара Артамоновна

Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Ксения Евдокимовна

Смерть
Неизвестно