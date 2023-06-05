Вьюрков Артамон Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Вьюрков Ефим Евтеевич
Мать: Вьюркова Мария
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Вьюрков Прокофий Артамонович
Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Вьюркова Степанида Артамоновна
Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Вьюркова Варвара Артамоновна
Мать ребёнка: Вьюркова Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно