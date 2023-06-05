Вьюрков Ефим Евтеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Вьюрков Евтей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Вьюркова Мария
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Вьюркова Мария
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Вьюркова Мария
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Вьюркова Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Вьюркова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюркова Мария
Смерть
Неизвестно