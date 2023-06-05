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Вьюрков Ефим Евтеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Вьюрков Евтей Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Вьюрков Артамон Ефимович

Мать ребёнка: Вьюркова Мария

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Вьюрков Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Вьюркова Мария

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Вьюрков Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Вьюркова Мария

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Вьюркова Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Вьюркова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Мария

Смерть
Неизвестно