Денисов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна
Смерть
Неизвестно