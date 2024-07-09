Денисов Иван Никифорович 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Денисов Никифор Михайлович

Мать: Денисова (Синицына) Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Павел Иванович

Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Устинья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена

Рождение ребёнка
1811

Сын: Денисов Самсон Иванович

Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Денисов Иван Иванович

Мать ребёнка: Денисова Устинья Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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