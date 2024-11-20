Денисова (Синицына) Матрена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти20.11.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1782
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Денисов Афонасий Никифорович
Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович
Смерть
20.11.1811
В возрасте 45 лет, от чахотки