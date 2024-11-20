Денисова (Синицына) Матрена Даниловна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Синицына) Матрена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

20.11.1811

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1782

Муж: Денисов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Денисов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Денисов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Денисов Афонасий Никифорович

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Денисов Никифор Михайлович

Смерть
20.11.1811
В возрасте 45 лет, от чахотки

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