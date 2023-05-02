Перепелица Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепелица Александр Семенович

Мать: Перепелица Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Никита Максимович

Мать ребёнка: Перепелица Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Станислав Максимович

Мать ребёнка: Перепелица Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица Анастасия

Смерть
Неизвестно