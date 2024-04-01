Чуркина (Дурдина?) Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1871
Дочь: Евдокия Викторова
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров
Рождение ребёнка
14.08.1874
Дочь: Евдокия Викторова
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно