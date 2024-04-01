Чуркина (Дурдина?) Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Дурдина?) Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурдин Петр Казак Р. Ганькина Дмитриев

Мать: Дурдина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
06.08.1871

Дочь: Евдокия Викторова

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров

Рождение ребёнка
14.08.1874

Дочь: Евдокия Викторова

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Артемий Викторов

Отец ребёнка: Чуркин Виктор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Виктор Федоров

Смерть
Неизвестно
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