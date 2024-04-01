Чуркин Виктор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1839
Дата смерти31.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1839
Отец: Чуркин Федор Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1871
Дочь: Евдокия Викторова
Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1874
Дочь: Евдокия Викторова
Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Васса Петрова
Смерть
31.03.1876
37 лет, чахотка