Чуркин Виктор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Виктор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1839

Дата смерти

31.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1839

Отец: Чуркин Федор Иванов

Мать: Чуркина Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
06.08.1871

Дочь: Евдокия Викторова

Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова

Рождение ребёнка
14.08.1874

Дочь: Евдокия Викторова

Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Артемий Викторов

Мать ребёнка: Чуркина Васса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Васса Петрова

Смерть
31.03.1876
37 лет, чахотка
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