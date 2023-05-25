Леттиев Степан Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Леттиев Касьян
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Леттиева Настасья Степановна
Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Леттиева Наталья Степановна
Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Леттиева Ирина Степановна
Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно