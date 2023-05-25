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Леттиев Степан Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Леттиев Касьян

Мать: Леттиева Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Леттиев Иван Степанович

Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Леттиева Настасья Степановна

Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Леттиева Наталья Степановна

Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Леттиева Ирина Степановна

Мать ребёнка: Леттиева Настасья Федоровна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леттиева Настасья Федоровна

Смерть
Неизвестно