Леттиев Касьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Леттиев Федор Кастьянович
Мать ребёнка: Леттиева Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Леттиев Степан Касьянович
Мать ребёнка: Леттиева Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно