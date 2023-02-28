Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна

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Место рождения

Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Антрошево, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1892

Дочь: Кузницына Анна Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.02.1896

Дочь: Лодыгина Мария Германовна

Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1941
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