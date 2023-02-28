Прилучная (Горбунова) Александра Харлампьевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1892
Дочь: Кузницына Анна Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.02.1896
Дочь: Лодыгина Мария Германовна
Отец ребёнка: Прилучный Герман Леонтьевич
Смерть
До 1941