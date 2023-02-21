Забела Михаил Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забела Тарас Петрович
Мать: Цурковская Александра
Рождение ребёнка
1689
Дочь: Сахновская Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Новицкая Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.08.1716
Дочь: Безбородько Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Новицкая Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новицкая Мария Ильинична
Смерть
1740