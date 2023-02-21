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Забела Михаил Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забела Тарас Петрович

Мать: Цурковская Александра

Рождение ребёнка
1689

Дочь: Сахновская Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Новицкая Мария Ильинична

Борзна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1716

Дочь: Безбородько Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Новицкая Мария Ильинична

Борзна, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Мария Ильинична

Смерть
1740
Борзна, Чернігівська область
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