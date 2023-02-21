Новицкая Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Дочь: Сахновская Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Забела Михаил Тарасович

Борзна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1716

Дочь: Безбородько Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Забела Михаил Тарасович

Борзна, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забела Михаил Тарасович

Смерть
Неизвестно
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