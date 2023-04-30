Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1738
Муж: Яков Дмитриев
Бракосочетание
До 1741
Муж: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
26.03.1742 ст.
Сын: Гаврила Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Смерть
Неизвестно