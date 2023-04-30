Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.
1727 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1738

Муж: Яков Дмитриев

Бракосочетание
До 1741

Муж: Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1742 ст.

Сын: Гаврила Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область