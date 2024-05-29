Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Бессонова Таисья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Чемское, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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