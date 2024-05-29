Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Бессонова Таисья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Чемское, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно