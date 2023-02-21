Матрена Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Павлов Иродион
Отец ребёнка: Павел Артемов
Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Павел Артемов
Смерть
Неизвестно