Матрена Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1753 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Павлов Иродион

Отец ребёнка: Павел Артемов

Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Павел Артемов

Смерть
Неизвестно
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