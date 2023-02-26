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Марфа Саввина

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Матвей Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Георгий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1877

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ермолаев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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