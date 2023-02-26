Марфа Саввина
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1875
Муж: Матвей Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1876
Сын: Георгий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1877
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ермолаев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно