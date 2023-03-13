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Черновъ Данила

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Место рождения

Каргалейка, Сарайский уездъ

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Черновъ Иванъ

Мать: Чернова Прасковья Дмитрева

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Черновъ Андрей

Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Черновъ Степанъ

Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Зиновья Васильева

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