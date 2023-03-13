Черновъ Данила
Место рожденияКаргалейка, Сарайский уездъ
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Черновъ Иванъ
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Черновъ Андрей
Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Черновъ Степанъ
Мать ребёнка: Чернова Зиновья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно