Чернова Зиновья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Зиновья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Черновъ Данила

Рождение ребёнка
1770

Сын: Черновъ Андрей

Отец ребёнка: Черновъ Данила

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Черновъ Степанъ

Отец ребёнка: Черновъ Данила

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Данила

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