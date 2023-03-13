Чернова Зиновья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Черновъ Данила
Рождение ребёнка
1770
Сын: Черновъ Андрей
Отец ребёнка: Черновъ Данила
Рождение ребёнка
1772
Сын: Черновъ Степанъ
Отец ребёнка: Черновъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черновъ Данила