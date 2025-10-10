Кологривова Софья Степановна 13.01.1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Кологривова Софья Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.01.1825, Москва, город федерального значения Москва

умерла 28.04.1825, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
Мать
Кологривова (Муханова) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1825

Отец: Кологривов Степан Иванович

Мать: Кологривова (Муханова) Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
28.04.1825
Москва, город федерального значения Москва

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