Кологривова Софья Степановна
женский, родилась 13.01.1825, Москва, город федерального значения Москва
умерла 28.04.1825, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
МатьКологривова (Муханова) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
13.01.1825
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.04.1825
Москва, город федерального значения Москва