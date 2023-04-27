Přemyslovna (von Böhmen) Eliška Česká
Место рожденияPraha, Bohemia
Дата рождения20.01.1292
Дата смерти28.09.1330
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1292
Отец: Václav
Мать: Von Habsburg Guta Jitka
Praha, Bohemia
Бракосочетание
30.08.1310
Муж: Von Luxemburg Johann
Spiers
Рождение ребёнка
20.05.1315
Дочь: Von Luxemburg Jutta
Отец ребёнка: Von Luxemburg Johann
Prague, Czech Republic
Рождение ребёнка
14.05.1316
Сын: Charles IV
Отец ребёнка: Von Luxemburg Johann
Praha, Prague, Königreich Böhmen, Kingdom of Bohemia
Работа или профессия
Неизвестно
b. 1-20-1291/1292, reine de Bohême et comtesse de Luxembourg, česká královna
Смерть
28.09.1330
Praha, Bohemia
Похороны
?.10.1330
Zbraslavský klášter, Vyšehrad, Bohemia