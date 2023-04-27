Přemyslovna (von Böhmen) Eliška Česká — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Přemyslovna (von Böhmen) Eliška Česká

Место рождения

Praha, Bohemia

Дата рождения

20.01.1292

Дата смерти

28.09.1330

Пол

Женский

Отец

1271 г.р.

Мать

1271 г.р.

Муж

1296 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1292

Отец: Václav

Мать: Von Habsburg Guta Jitka

Praha, Bohemia
Бракосочетание
30.08.1310

Муж: Von Luxemburg Johann

Spiers
Рождение ребёнка
20.05.1315

Дочь: Von Luxemburg Jutta

Отец ребёнка: Von Luxemburg Johann

Prague, Czech Republic
Рождение ребёнка
14.05.1316

Сын: Charles IV

Отец ребёнка: Von Luxemburg Johann

Praha, Prague, Königreich Böhmen, Kingdom of Bohemia
Работа или профессия
Неизвестно
b. 1-20-1291/1292, reine de Bohême et comtesse de Luxembourg, česká královna
Смерть
28.09.1330
Praha, Bohemia
Похороны
?.10.1330
Zbraslavský klášter, Vyšehrad, Bohemia