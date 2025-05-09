Nikolaev Viktor Anatolyevich
мужской, родился 1954
умер 04.05.2008
ОтецNikolaev AnatoliyНеизвестно г.р.
МатьNikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Nikolaev Anatoliy
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Belarus, Vitebsky dist.
Рождение ребёнка
23.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Belarus, Vitebsky dist.
Смерть
04.05.2008