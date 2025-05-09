Nikolaev Viktor Anatolyevich 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nikolaev Viktor Anatolyevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1954

умер 04.05.2008

Отец
Nikolaev AnatoliyНеизвестно г.р.
Мать
Nikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Nikolaev Anatoliy

Мать: Nikolaeva (Gershanova) Masha

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Belarus, Vitebsky dist.

Рождение ребёнка
23.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Belarus, Vitebsky dist.

Смерть
04.05.2008

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