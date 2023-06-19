Смердов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмердов Иван Иванович

Смердов Иван Иванович

Место рождения

Крутик

Дата рождения

22.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.

Отец: Смердов Иван Артемьевич

Мать: Смердова Агрипина Филипповна

Крещение
23.02.1897 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1918

Жена: Смердова Анна Григорьевна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Смердов Петр Иванович

Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Смердова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1924

Дочь: Смердова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно