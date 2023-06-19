Смердов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.
Крещение
23.02.1897 ст.
Бракосочетание
11.02.1918
Рождение ребёнка
17.11.1919
Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Смердова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1924
Дочь: Смердова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Смердова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно