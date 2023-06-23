Смердова (Лялина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1918
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1919
Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Смердова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1924
Дочь: Смердова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно