Смердова (Лялина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смердова (Лялина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Смердов Иван Иванович

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Смердов Петр Иванович

Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Смердова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1924

Дочь: Смердова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Смердов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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