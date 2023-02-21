Осипов Петр Стахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Петр Стахиевич

Осипов Петр Стахиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Осипов Степан Петрович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Агафия Петровна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Павловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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