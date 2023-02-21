Осипова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Осипов Степан Петрович

Отец ребёнка: Осипов Петр Стахиевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Осипов Петр Стахиевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Петр Стахиевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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