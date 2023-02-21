Afonasyeva/Novikova (Lyvova) Marya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Afonasyeva/Novikova (Lyvova) Marya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Afonasyev/novikov Pavel

Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ekaterina

Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp

Рождение ребёнка
1872

Сын: Afonasyev/novikov Alexandr

Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp

Рождение ребёнка
1881

Сын: Afonasyev/novikov Egor

Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Afonasyev/novikov Karp

Смерть
Неизвестно
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