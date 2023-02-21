Afonasyeva/Novikova (Lyvova) Marya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ekaterina
Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp
Рождение ребёнка
1872
Сын: Afonasyev/novikov Alexandr
Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Afonasyev/novikov Karp
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно