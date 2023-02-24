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Степан Иванович
Степан Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Иван Васильевич
1807 г.р.
Мать
Марфа Васильевна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Иван Васильевич
Мать:
Марфа Васильевна
Смерть
1835
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