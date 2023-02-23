Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фрол Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно