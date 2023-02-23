Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Васильевна

Марфа Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фрол Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close