Степнадзе Тристан Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2016
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Степнадзе Самсон Соломонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Анна Тристановна
Мать ребёнка: Декапозишвили Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Мзевинари Тристановна
Мать ребёнка: Декапозишвили Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Джаба Тристанович
Мать ребёнка: Декапозишвили Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Джамболи Тристанович
Мать ребёнка: Декапозишвили Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Арчил Тристанович
Мать ребёнка: Декапозишвили Венера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Декапозишвили Венера
Смерть
2016