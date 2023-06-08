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Степнадзе Тристан Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Степнадзе Самсон Соломонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Анна Тристановна

Мать ребёнка: Декапозишвили Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Мзевинари Тристановна

Мать ребёнка: Декапозишвили Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Джаба Тристанович

Мать ребёнка: Декапозишвили Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Джамболи Тристанович

Мать ребёнка: Декапозишвили Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Арчил Тристанович

Мать ребёнка: Декапозишвили Венера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Декапозишвили Венера

Смерть
2016