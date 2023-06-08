Декапозишвили Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДекапозишвили Венера

Декапозишвили Венера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Анна Тристановна

Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Мзевинари Тристановна

Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Джаба Тристанович

Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Джамболи Тристанович

Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Арчил Тристанович

Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степнадзе Тристан Самсонович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close