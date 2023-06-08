Декапозишвили Венера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Анна Тристановна
Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Мзевинари Тристановна
Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Джаба Тристанович
Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Джамболи Тристанович
Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Арчил Тристанович
Отец ребёнка: Степнадзе Тристан Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно