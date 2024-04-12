Калафат Спиридон Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Спиридон Лазаревич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

09.12.1906

Дата смерти

29.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1906

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 94 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 184 /
Смерть
29.12.1907
Причина смерти: В молодом возрасте | Николаевская церковь м/к 1907г. / зап.№ 35 /, ГАДО , Ф - 426-1-11 / лист № 62 /.
Похороны
30.12.1907
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1907г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф-426-1-11 / стр № 62 /
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