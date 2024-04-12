Калафат Спиридон Лазаревич
Место рождения
Дата рождения09.12.1906
Дата смерти29.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1906
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 94 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 184 /
Смерть
29.12.1907
Причина смерти: В молодом возрасте | Николаевская церковь м/к 1907г. / зап.№ 35 /, ГАДО , Ф - 426-1-11 / лист № 62 /.
Похороны
30.12.1907
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1907г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф-426-1-11 / стр № 62 /