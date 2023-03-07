Незаконнорожденный Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНезаконнорожденный Осип

Незаконнорожденный Осип

avatar

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: Марина Ефимова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Александр Осипов

Мать ребёнка: Авдотья

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close