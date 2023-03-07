Незаконнорожденный Осип
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: Марина Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Александр Осипов
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834