(Берестова) Марина Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Незаконнорожденный Самсон (Семен)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1818