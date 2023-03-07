(Берестова) Марина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Берестова) Марина Ефимова

(Берестова) Марина Ефимова

avatar

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1818

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Берестов Ефим Филиппов

Мать: Берестова Матрона Степанова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Незаконнорожденный Самсон (Семен)

Отец ребёнка: не указан

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Незаконнорожденный Осип

Отец ребёнка: не указан

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1818
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close