Назаров (Ефимов) Варсонофий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1809 ст.
Отец: Назаров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Ефимов-Назаров-Чухонкин (Иванов) Петр Варсонофиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Ефимов-Назаров (Иванов) Фома Варсонофиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно