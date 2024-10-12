Назаров (Ефимов) Варсонофий Иванович 27.09.1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров (Ефимов) Варсонофий Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.09.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1809 ст.

Отец: Назаров Иван Ефимович

Мать: Артемьева Мария Анисимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Ефимов-Назаров-Чухонкин (Иванов) Петр Варсонофиевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Ефимов-Назаров (Иванов) Фома Варсонофиевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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