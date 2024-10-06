Ефимов-Назаров (Иванов) Фома Варсонофиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Назаров (Иванов) Фома Варсонофиевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Назаров (Ефимов) Варсонофий Иванович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.

Сын: Иванов-Ефимов-Назаров (Варсонофиев) Петр Фомич

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1879 ст.

Дочь: Иаанова-Ефимова-Назарова (Варсонофиева) Пераскева Фоминична

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1881 ст.

Сын: Иванов-Ефимов-Назаров (Варсонофиев) Андрей Фомич

Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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