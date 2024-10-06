Ефимов-Назаров (Иванов) Фома Варсонофиевич
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Назаров (Ефимов) Варсонофий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Сын: Иванов-Ефимов-Назаров (Варсонофиев) Петр Фомич
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна
Рождение ребёнка
21.10.1879 ст.
Дочь: Иаанова-Ефимова-Назарова (Варсонофиева) Пераскева Фоминична
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна
Рождение ребёнка
13.10.1881 ст.
Сын: Иванов-Ефимов-Назаров (Варсонофиев) Андрей Фомич
Мать ребёнка: Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Евфросиния Ефремовна
Смерть
Неизвестно