Вахрушева первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Вахрушев Зотий Васильев

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савин

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Вахрушев Иван Васильев

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савин

Рождение ребёнка
1787

Сын: Вахрушев Федор Васильев

Отец ребёнка: Вахрушев Василий Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Василий Савин

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1710
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