Петров Петр Федорович
Место рожденияРеспублика Дагестан г. Темир-Хан-Шура
Дата рождения1870
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Петров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна
Смерть
1946