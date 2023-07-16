Петров Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Петр Федорович

Петров Петр Федорович

Место рождения

Республика Дагестан г. Темир-Хан-Шура

Дата рождения

1870

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Петров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петров Георгий Петрович

Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Петров Николай Петрович

Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Петров Степан Петрович

Мать ребёнка: Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна

Смерть
1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.