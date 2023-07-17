Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарина (Тюрина) Агафья Епифановна

Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петров Георгий Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Петров Николай Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Федорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Петров Степан Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Самарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки
Смерть
1941