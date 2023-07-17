Ларина (Тюрина) Агафья Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Петров Петр Федорович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Петров Петр Федорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Петров Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Самарская Область Челно-Вершинский район деревня Озерки
Смерть
1941