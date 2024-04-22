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Ветиорец Ирина Игоревна
Ветиорец Ирина Игоревна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
30.10.1984
Пол
Женский
Отец
Ветиорец Игорь Дмитриевич
1959 г.р.
Мать
Ветиорец (Болоздыня) Татьяна Альбертовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984
Отец:
Ветиорец Игорь Дмитриевич
Мать:
Ветиорец Татьяна Альбертовна
Москва
, город федерального значения Москва
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