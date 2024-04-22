Ветиорец Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетиорец Ирина Игоревна

Ветиорец Ирина Игоревна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984

Отец: Ветиорец Игорь Дмитриевич

Мать: Ветиорец Татьяна Альбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close