Шулепова Агриппина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Агриппина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шулепов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шулепов Иов Яковлев

Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Яков Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1815
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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