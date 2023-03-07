Шулепова Агриппина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Шулепов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шулепов Иов Яковлев
Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Шулепов Яков Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1815