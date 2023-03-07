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Шулепов Александр Яковлев

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Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Шулепов Яков Васильев

Мать: Шулепова Агриппина Федорова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Александрова

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шулепов Фотий Александров

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евфимия Александрова

Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ксения Трефилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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