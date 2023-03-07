Шулепов Александр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Шулепов Яков Васильев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Александрова
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шулепов Фотий Александров
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евфимия Александрова
Мать ребёнка: Шулепова Ксения Трефилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836