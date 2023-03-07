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Годовова Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Годововъ Степанъ

Отец ребёнка: Годововъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Годововъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Годововъ Тимофей

Отец ребёнка: Годововъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Годововъ Илья

Отец ребёнка: Годововъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фомина Авдотья

Отец ребёнка: Годововъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годововъ Максимъ

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