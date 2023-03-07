Годовова Авдотья
Место рождения
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Годововъ Степанъ
Отец ребёнка: Годововъ Максимъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Годововъ Максимъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Годововъ Тимофей
Отец ребёнка: Годововъ Максимъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Годововъ Илья
Отец ребёнка: Годововъ Максимъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фомина Авдотья
Отец ребёнка: Годововъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Годововъ Максимъ