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Годововъ Максимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Годововъ Ефимъ

Мать: Годовова Агрофена Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Годововъ Степанъ

Мать ребёнка: Годовова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Годовова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Годововъ Тимофей

Мать ребёнка: Годовова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Годововъ Илья

Мать ребёнка: Годовова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фомина Авдотья

Мать ребёнка: Годовова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годовова Авдотья

Смерть
1849
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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