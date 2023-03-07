Годововъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Годововъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Годововъ Степанъ
Мать ребёнка: Годовова Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Годовова Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Годововъ Тимофей
Мать ребёнка: Годовова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Годововъ Илья
Мать ребёнка: Годовова Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фомина Авдотья
Мать ребёнка: Годовова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Годовова Авдотья
Смерть
1849