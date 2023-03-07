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Гордѣевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853

Отец: Гордѣевъ(прием.) Герасимъ

Мать: Гордѣева Александрія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1880

Сын: Гордѣевъ Василій

Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1884

Сын: Гордѣевъ Василій

Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Сын: Гордѣевъ Терентій

Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордѣева Анисія Трофимова

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