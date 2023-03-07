Гордѣевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.10.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853
Отец: Гордѣевъ(прием.) Герасимъ
Мать: Гордѣева Александрія
Рождение ребёнка
21.03.1880
Сын: Гордѣевъ Василій
Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова
Рождение ребёнка
26.01.1884
Сын: Гордѣевъ Василій
Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова
Рождение ребёнка
05.04.1886
Сын: Гордѣевъ Терентій
Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова
Рождение ребёнка
05.09.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гордѣева Анисія Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно